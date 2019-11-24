Уайлдер нокаутировал Ортиса в седьмом раунде и в 10-й раз защитил пояс WBC

В главном поединке вечера в Лас-Вегасе (штат Невада, США) за титул WBC в супертяжёлом весе сошлись американец Деонтей Уайлдер и кубинец Луис Ортис.

Бой завершился в 7-м раунде после засчитанного технического нокаута кубинцу. За 10 секунд до окончания седьмого раунда Луис Ортис провёл опасную атаку, на которую прямо под занавес трёхминутки Деонтей Уайлдер ответил своим точным ударом с правой. Прямо сквозь блок правый прямой прилетел в голову кубинцу со страшной силой. Таким образом, Уайлдер в 10-й раз защитил пояс.

После 6-го раунда по судейским очкам перевес был у Ортиса — 58:56.

Для Уайлдера эта победа стала 42-й (41 из которых нокаутом). Также на его счету 1 ничья. 40-летний Ортис потерпел второе поражение в карьере, первое он также получил от Деонтея Уайлдера.