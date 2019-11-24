Смит победил Райдера и защитил титул по версии WBA Super

Поздней ночью 24 ноября мск в Ливерпуле (Великобритания) завершился турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретились победитель турнира Всемирной боксёрской серии (WBSS), чемпион мира во втором среднем весе по версии WBA Super Каллум Смит (27-0, 19 КО) и Джон Райдер (28-5, 16 КО).

Невзирая на то что Смит был фаворитом встречи, именно Райдер работал первым номером и постоянно прессинговал соперника. Джону удавалось выходить на удобную дистанцию и доносить до соперника точные удары.

По итогам двенадцати раундов судьи вынесли противоречивое решение, отдав единогласно победу Смиту — 116:112, 117:111, 116:112. Для Смита этот бой стал второй защитой титула по версии WBA Super.