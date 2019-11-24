Младший брат Деонтея Уайлдера потерпел поражение нокаутом

В ночь с 23 на 24 ноября мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по профессиональному боксу. Главным его событием стало титульное противостояние в супертяжёлом весе между чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером и Луисом Ортисом.

В андеркарде турнира выступил младший брат Деонтея — Марселлос Уайлдер. Соперником 30-летнего спортсмена стал 37-летний Дастин Лонг, проводивший шестой бой в профессиональной карьере. Поединок проходил в невысоком темпе, но в четвёртом раунде Лонгу удалось поймать соперника точным ударом справа и отправить того в нокаут. Это поражение стало вторым для Марселлоса Уайлдера в семи поединках в профессионалах. Младший брат Деонтея выступает в первом тяжёлом весе.