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Младший брат Деонтея Уайлдера потерпел поражение нокаутом

Младший брат Деонтея Уайлдера потерпел поражение нокаутом
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

В ночь с 23 на 24 ноября мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по профессиональному боксу. Главным его событием стало титульное противостояние в супертяжёлом весе между чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером и Луисом Ортисом.

В андеркарде турнира выступил младший брат Деонтея — Марселлос Уайлдер. Соперником 30-летнего спортсмена стал 37-летний Дастин Лонг, проводивший шестой бой в профессиональной карьере. Поединок проходил в невысоком темпе, но в четвёртом раунде Лонгу удалось поймать соперника точным ударом справа и отправить того в нокаут. Это поражение стало вторым для Марселлоса Уайлдера в семи поединках в профессионалах. Младший брат Деонтея выступает в первом тяжёлом весе.

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Можем поспорить, вы не знали о существовании Бобби Пакьяо, Марселлоса Уайлдера или Мэттью Хаттона.
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