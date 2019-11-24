Брат Хабиба одержал двенадцатую победу в ММА, победив на турнире GFC

23 ноября в Ташкенте (Узбекистан) прошёл турнир смешанных единоборств Gorilla Fight Championship. В его главном событии выступил Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Соперником россиянина стал аргентинец Брайан Гонсалес. Умар уже в первом раунде сломил сопротивление южноамериканца, победив удушающим приёмом. Эта победа стала у Нурмагомедова двенадцатой в смешанных единоборствах. Умар начал профессиональную карьеру в декабре 2016 года и пока победил во всех поединках. В прошлом он бился на турнирах промоушенов Fight Nights Global и в американской лиге PFL.

Напомним, в ноябре другой двоюродный брат Хабиба, Абубакар Нурмагомедов, дебютировал в UFC, россиянин проиграл Давиду Заваде в первом же раунде.