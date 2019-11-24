Брат Хабиба одержал двенадцатую победу в ММА, победив на турнире GFC

23 ноября в Ташкенте (Узбекистан) прошёл турнир смешанных единоборств Gorilla Fight Championship. В его главном событии выступил Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Соперником россиянина стал аргентинец Брайан Гонсалес. Умар уже в первом раунде сломил сопротивление южноамериканца, победив удушающим приёмом. Эта победа стала у Нурмагомедова двенадцатой в смешанных единоборствах. Умар начал профессиональную карьеру в декабре 2016 года и пока победил во всех поединках. В прошлом он бился на турнирах промоушенов Fight Nights Global и в американской лиге PFL.
Напомним, в ноябре другой двоюродный брат Хабиба, Абубакар Нурмагомедов, дебютировал в UFC, россиянин проиграл Давиду Заваде в первом же раунде.
- 24 ноября 2019
-
12:33
-
11:33
-
10:29
-
10:24
-
09:21
-
08:55
-
00:44
- 23 ноября 2019
-
23:38
-
22:20
-
21:52
-
20:21
-
19:43
-
18:49
-
17:47
-
17:05
-
15:42
-
14:13
-
12:00
-
10:32
-
08:52
-
08:06
-
00:40
- 22 ноября 2019
-
23:49
-
23:08
-
21:59
-
20:43
-
19:35
-
18:43
-
17:47
-
16:05
-
15:40
-
14:32
-
13:10
-
12:50
-
11:31