Уайлдер и Ортис нанесли на двоих 69 точных ударов за семь раундов

Ранним утром 24 ноября мск в Лас-Вегасе, США, состоялось титульное противостояние в супертяжёлом весе между чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером и Луисом Ортисом. Американец победил нокаутом в седьмом раунде, хотя на протяжении первой половины боя выглядел не лучшим образом.

Но, как показала статистика ударов, на самом деле он мало в чём уступал сопернику. В общей сложности Уайлдер выбросил за бой 184 удара, донеся до цели 34 из них, что составляет 18,5%. Луис Ортис за семь неполных раундов успел выбросить 179 удара, попав в Деонтея 35 раз (19,6%). При этом по количеству точных джебов американец был лучше — 17:7, сообщает CompuBox. В общей сложности соперники на двоих провели 69 точных ударов.

Напомним, следующим соперником Уайлдера должен стать Тайсон Фьюри.