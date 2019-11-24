Кроуфорд захотел получить бой с Мейвезером

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд отреагировал на недавний пост экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера в «Инстаграме». В нём указывалось, что американец намерен возобновить карьеру в 2020 году.

«2020 год? Почему бы и нет», — написал Теренс на своей странице в социальной сети, сопроводив короткий текст хештегами «Мейвезер» и «Кроуфорд».

Соответствующий пост можно увидеть на странице Теренса в «Инстаграме».

Напомним, подоплёка возвращения Мейвезера в профессиональный спорт до сих пор не совсем ясна. Более того, до сих пор непонятно, вернётся Флойд в бокс или попробует силы в смешанных единоборствах. По предварительным сообщениям стало ясно, что экс-чемпион готовит проект с президентом UFC Дэной Уайтом.