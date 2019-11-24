Возвращение Макгрегора в UFC 18 января оказалось под угрозой срыва

Номерной турнир UFC 246, который изначально должен был пройти в Лас-Вегасе 18 января, перенесён на 8 февраля, сообщает турецкое отделение UFC. На UFC 246 18 января должен был вернуться в октагон бывший чемпион мира в двух весовых категориях Конор Макгрегор, имя соперника которого пока не было объявлено.
Таким образом, турнир 18 января, если он состоится, не будет турниром с PPV (плати, чтобы смотреть), что ставит под вопрос выступление Макгрегора именно в эту дату.
Примечательно, что на официальном сайте UFC пока не объявлен главный бой турнира в Хьюстоне, хотя изначально планировалось, что на турнире UFC 247, который и был заменён 246-м турниром, в главном событии пройдёт поединок Джона Джонса и Доминика Рейеса, а в соглавном очередную защиту титула проведёт Валентина Шевченко. Будет ли перенесён бой Джонса и что станет с вероятным возвращением Макгрегора, пока не сообщается.
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