Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Одна из красивейших девушек в ММА сломала руку сопернице болевым приёмом

Одна из красивейших девушек в ММА сломала руку сопернице болевым приёмом
Бокс/ММА / ММА 0

Американская спортсменка Перл Гонсалес на турнире по джиу-джитсу Combat Jiu-Jitsu Worlds сломала руку сопернице Лилиане Борхе. Турнир проходил в Мексике.

Гонсалес применила болевой приём на руке соперницы, а вскоре судьи остановили поединок — рука Борхи оказалась сломана. Борха смогла самостоятельно подняться и поблагодарить соперницу за бой.

Посмотреть видео можно в «твиттере» UFC Fight Pass.

Гонсалес ранее пробовала свои силы в UFC, однако покинула организацию после двух поражений, перейдя в лигу Invicta FC. Там Гонсалес получила титульный бой, однако проиграла его из-за того, что ткнула соперницу, Ванессу Порто, в глаз. В последнем поединке по правилам ММА Гонсалес уверенно победила Броган Санчес.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019