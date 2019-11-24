Одна из красивейших девушек в ММА сломала руку сопернице болевым приёмом

Американская спортсменка Перл Гонсалес на турнире по джиу-джитсу Combat Jiu-Jitsu Worlds сломала руку сопернице Лилиане Борхе. Турнир проходил в Мексике.



Гонсалес применила болевой приём на руке соперницы, а вскоре судьи остановили поединок — рука Борхи оказалась сломана. Борха смогла самостоятельно подняться и поблагодарить соперницу за бой.

Посмотреть видео можно в «твиттере» UFC Fight Pass.



Гонсалес ранее пробовала свои силы в UFC, однако покинула организацию после двух поражений, перейдя в лигу Invicta FC. Там Гонсалес получила титульный бой, однако проиграла его из-за того, что ткнула соперницу, Ванессу Порто, в глаз. В последнем поединке по правилам ММА Гонсалес уверенно победила Броган Санчес.