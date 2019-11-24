Усик провёл тренировку на тонком льду. Видео

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик провёл тренировку на тонком льду одного из водоёмов.

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Усик 12 октября 2019 года дебютировал в супертяжёлом весе, победив Чазза Уизерспуна. Всего Усик на профессиональном ринге провёл 17 поединков, одержав 17 побед, из которых 13 были одержаны досрочно.



Сам Усик ранее заявлял, что хотел бы встретиться с победителем боя Энтони Джошуа и Энди Руиса. На кону этого поединка будут стоять титулы в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO и IBF. Руис позднее заявил, что он готов предоставить ему шанс на титульный бой, если он успешно расправится в реванше с Энтони Джошуа.



Пока неизвестно, где и когда украинский боксёр проведёт следующий поединок.