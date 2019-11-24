Нурмагомедов: я не против провести бой в Узбекистане

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов признался, что готов провести поединок в Узбекистане, если UFC решит организовать там турнир.



«Этот турнир станет трамплином для узбекских спортсменов. В течение четырёх-пяти лет узбекские смешанные единоборства покажут себя в UFC.

Я не против провести бой в Узбекистане. «Хумо Арена» идеальна для UFC. Если бы Федерация ММА Узбекистана договорилась с UFC, я бы здесь подрался», — приводит слова Хабиба Нурмагомедова Kun.uz.



23 ноября в Ташкенте (Узбекистан) прошёл турнир смешанных единоборств Gorilla Fight Championship. В его главном событии выступил Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, победив аргентинац Брайана Гонсалеса.