Нурмагомедов: я не против провести бой в Узбекистане
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов признался, что готов провести поединок в Узбекистане, если UFC решит организовать там турнир.
«Этот турнир станет трамплином для узбекских спортсменов. В течение четырёх-пяти лет узбекские смешанные единоборства покажут себя в UFC.
Я не против провести бой в Узбекистане. «Хумо Арена» идеальна для UFC. Если бы Федерация ММА Узбекистана договорилась с UFC, я бы здесь подрался», — приводит слова Хабиба Нурмагомедова Kun.uz.
23 ноября в Ташкенте (Узбекистан) прошёл турнир смешанных единоборств Gorilla Fight Championship. В его главном событии выступил Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, победив аргентинац Брайана Гонсалеса.
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