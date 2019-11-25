Промоутер: Уайлдеру нужно пять раундов, чтобы отправить Фьюри в нокаут

Президент компании Mayweather Promotions Леонард Эллербе считает, что чемпион мира в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер способен нокаутировать Тайсона Фьюри за пять раундов.



«Тайсон Фьюри — сильная личность, но он много говорит. Думаю, он знает, каким будет результат, если он снова выйдет на поединок против Деонтея Уайлдера. Фьюри чувствует это, потому что он понимает, как прошла вторая половина их поединка с Уайлдером. Кроме того, Уалдер достиг прогресса после их последней встречи.



Тайсон достиг потолка. Он великолепный для тяжеловеса боксёр. У него прекрасные навыки, но Деонтей научился нескольким новым трюкам. Думаю, Уайлдеру нужно пять раундов, чтобы отправить Фьюри в нокаут», — приводит слова Леонарда Эллербе BoxingScene.