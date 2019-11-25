Тайсон дал прогноз на возможный реванш Нурмагомедов — Макгрегор

Легендарный боксёр Майк Тайсон выразил мнение, что у Конора Макгрегора, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях, нет ни малейшего шанса на повторный поединок с Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом организации в лёгком весе.
Нурмагомедов победил Макгрегора в титульном поединке в октябре 2018 года. Конор заявлял, что желает реванша, однако Хабиб не согласился.
«Он не победит Хабиба. Он никогда его не победит. Но люди готовы платить, чтобы посмотреть его бой с Хабибом.
Хабиб получит больше денег в поединке с соперником, которого он победит, чем было бы в случае поединка с бойцом, у которого больше шансов в поединке с ним. Так почему бы им не подраться хоть десять раз? Люди будут платить за это десять раз, чтобы увидеть десять поражений Конора», — цитирует Тайсона Mirror.
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