Тайсон дал прогноз на возможный реванш Нурмагомедов — Макгрегор

Легендарный боксёр Майк Тайсон выразил мнение, что у Конора Макгрегора, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях, нет ни малейшего шанса на повторный поединок с Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом организации в лёгком весе.

Нурмагомедов победил Макгрегора в титульном поединке в октябре 2018 года. Конор заявлял, что желает реванша, однако Хабиб не согласился.

«Он не победит Хабиба. Он никогда его не победит. Но люди готовы платить, чтобы посмотреть его бой с Хабибом.

Хабиб получит больше денег в поединке с соперником, которого он победит, чем было бы в случае поединка с бойцом, у которого больше шансов в поединке с ним. Так почему бы им не подраться хоть десять раз? Люди будут платить за это десять раз, чтобы увидеть десять поражений Конора», — цитирует Тайсона Mirror.

Нурмагомедов объяснил, почему отказывает Макгрегору в реванше