Кокляев рассказал, что изменил в тренировках перед боем с Емельяненко

Российский стронгмен Михаил Кокляев рассказал об изменениях, которые он внёс в тренировки в преддверрии поединка с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Бой Кокляева и Емельяненко состоится на «ВТБ Арене» в Москве 29 ноября и пройдёт по правилам бокса.

По словам Кокляева, перед боем с Емельяненко он отказался от поднятия тяжестей и сосредоточился исключительно на боксе.

«Я вообще железо убрал. Только бокс и всё. Потому что та работа, которая была раньше, — она противоположна бойцовским единоборствам. Это функционалка, это выносливость.

Я не родился чемпионом, я им стал. Приходится пахать, работать», — рассказал стронгмен в эфире радио «Шансон».

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Емельяненко — Кокляев.