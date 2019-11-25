Кокляев рассказал, что изменил в тренировках перед боем с Емельяненко
Российский стронгмен Михаил Кокляев рассказал об изменениях, которые он внёс в тренировки в преддверрии поединка с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Бой Кокляева и Емельяненко состоится на «ВТБ Арене» в Москве 29 ноября и пройдёт по правилам бокса.
По словам Кокляева, перед боем с Емельяненко он отказался от поднятия тяжестей и сосредоточился исключительно на боксе.
«Я вообще железо убрал. Только бокс и всё. Потому что та работа, которая была раньше, — она противоположна бойцовским единоборствам. Это функционалка, это выносливость.
Я не родился чемпионом, я им стал. Приходится пахать, работать», — рассказал стронгмен в эфире радио «Шансон».
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Емельяненко — Кокляев.
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