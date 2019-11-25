У. Нурмагомедов нацелился на переход в UFC

Умар Нурмагомедов, двоюродный брат действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, заявил, что в 2020 году собирается подписать контракт с организацией.

«Да, планирую перейти в UFC в следующем году», — приводит слова Умара Нурмагомедова ТАСС.

Умар победил аргентинца Брайана Гонсалеса в поединке организации GFC в Ташкенте. 23-летний россиянин одержал победу в первом раунде, применив удушающий приём. Всего на его счету 12 побед в 12 поединках в смешанных единоборствах.

Напомним, Абубакар Нурмагомедов, другой двоюродный брат Хабиба, уже дебютировал в UFC, потерпев в поражение в поединке с немцем Давидом Завадой. Абдулманап Нурмагомедов, дядя и тренер бойца, обвинил подопечного в безответственности и не исключил, что в случае второго поражения тот может уйти из UFC.

Отец Хабиба обвинил А. Нурмагомедова в безответственности