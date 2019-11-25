Легенда поп-музыки Робби Уильямс вызвал на бой Лиама Галлахера из Oasis

45-летний Робби Уильямс, бывший участник музыкальной группы Take That, заявил, что хотел бы провести бой по правилам бокса с 47-летним Лиамом Галлахером, бывшим вокалистом группы Oasis. Уильямс обратился к известному промоутеру Эдди Хирну, чтобы тот помог организовать поединок с Галлахером.

«Я занимаюсь боксом, мне очень нравится это. Если я и хочу с кем-то всерьёз подраться, то это Лиам Галлахер. В 90-е годы мы враждовали, если можно так выразиться. Мы вращались в одних и тех же кругах, но не были друзьями.

Я предлагал ему провести бой. Дважды. Я был бы рад в нём поучаствовать.

Я уже говорил с Эдди Хирном. Он только за», — цитирует Уильямса The Sun.

Ранее Уильямс опубликовал в своём «инстаграме» видео, на котором можно посмотреть, как он умеет боксировать.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».