Легенда поп-музыки Робби Уильямс вызвал на бой Лиама Галлахера из Oasis

45-летний Робби Уильямс, бывший участник музыкальной группы Take That, заявил, что хотел бы провести бой по правилам бокса с 47-летним Лиамом Галлахером, бывшим вокалистом группы Oasis. Уильямс обратился к известному промоутеру Эдди Хирну, чтобы тот помог организовать поединок с Галлахером.
«Я занимаюсь боксом, мне очень нравится это. Если я и хочу с кем-то всерьёз подраться, то это Лиам Галлахер. В 90-е годы мы враждовали, если можно так выразиться. Мы вращались в одних и тех же кругах, но не были друзьями.
Я предлагал ему провести бой. Дважды. Я был бы рад в нём поучаствовать.
Я уже говорил с Эдди Хирном. Он только за», — цитирует Уильямса The Sun.
Ранее Уильямс опубликовал в своём «инстаграме» видео, на котором можно посмотреть, как он умеет боксировать.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
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