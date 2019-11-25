«Все блага я заработал на ринге, а не в Госдуме». Валуев ответил на критику

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBA, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев ответил одному из болельщиков, упрекнувшему его в хвастовстве.

«Николай, ваши посты (в «Инстаграме». — Прим. «Чемпионата») смахивают на хвастовство. Ну или вы не очень понимаете, что не все отцы могут позволить себе отдыхать так, скажем по-депутатски, «дорого-богато».

Вот футбол во дворе для всех, а такой отдых — увы, нет. Парируйте», — написал один из болельщиков на веб-конференции Валуева.

«Уважаемый Виктор, я вам так отвечу: для вашего ребенка, когда вы отец, совершенно не важно, поедете вы с ним на Камчатку или проведёте с ним время во дворе вашего дома. Самое главное, чтобы это было вместе. Вот так же и мои дети.

Абсолютно всё равно, где мы окажемся: в солнечной Испании, на берегу какой-нибудь речки в глубинке России или просто пойдём в кино. Ему важно, что я какое-то время побыл с ним.

Уж извините, если я где-то бываю с ребёнком и делюсь этим, но посыл таков, что не важно, где мы, на каком автомобиле, а в том, что я радуюсь от общения с собственным ребёнком. Потому что у меня на это времени катастрофически не хватает. Если вы это поймёте, то у вас всё встанет на свои места.

И не трогайте, пожалуйста, моё депутатство, как вы пишете выше: «отдыхать по-депутатски». Все блага, которые я мог заработать, я заработал потом и кровью на ринге, а не сидя в кресле ГД», — ответил он.