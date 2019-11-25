А. Емельяненко рассказал, что тренируется, пока его не выгоняют из зала

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, как проходит подготовка к поединку со стронгменом Михаилом Кокляевым. Бой Емельяненко и Кокляева состоится на «ВТБ Арене» в Москве 29 ноября и пройдёт по правилам бокса.

«В какой я форме? За этим стоит большой тренировочный лагерь. Я прихожу в спортзал, но не устаю. Могу работать до тех пор, пока меня тренер не выгоняет.

В моей команде Меньшиков Олег Владимирович. И те, кто будет помогать секундировать», — передаёт слова Емельяненко корреспондент «Чемпионата» Антон Андреев.

На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. Для 40-летнего Кокляева это будет дебют в единоборствах.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Емельяненко — Кокляев.

