Емельяненко назвал слабые стороны Кокляева

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о слабых сторонах Михаила Кокляева в преддверии поединка со стронгменом. Бой Емельяненко и Кокляева состоится 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве и пройдёт по правилам бокса.
«Какая задача? Побить его, чтобы не делал громких заявлений. Ему пока рановато с такими заявлениями против меня выходить на ринг, чтобы побить. У него не получится ничего.
Ничего не случится, я выиграю, выбросьте эти мысли. Я всю жизнь дерусь, зачем мне мотивация?
Михаил целиком и сплошь состоит из слабых сторон: зажат, затянут, не работает серийно. Я рассчитываю на четыре раунда, а там посмотрим, сколько он выстоит», — передаёт слова Емельяненко корреспондент «Чемпионата» Антон Андреев.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Емельяненко — Кокляев.
- 25 ноября 2019
-
14:55
-
13:29
-
13:21
-
13:15
-
13:10
-
13:02
-
12:47
-
12:32
-
11:50
-
11:00
-
10:06
-
00:38
- 24 ноября 2019
-
23:51
-
22:58
-
21:57
-
20:52
-
19:22
-
17:50
-
16:44
-
15:23
-
14:35
-
13:33
-
12:33
-
11:33
-
10:29
-
10:24
-
09:21
-
08:55
-
00:44
- 23 ноября 2019
-
23:38
-
22:20
-
21:52
-
20:21
-
19:43
-
18:49