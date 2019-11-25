Емельяненко назвал слабые стороны Кокляева

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о слабых сторонах Михаила Кокляева в преддверии поединка со стронгменом. Бой Емельяненко и Кокляева состоится 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве и пройдёт по правилам бокса.

«Какая задача? Побить его, чтобы не делал громких заявлений. Ему пока рановато с такими заявлениями против меня выходить на ринг, чтобы побить. У него не получится ничего.

Ничего не случится, я выиграю, выбросьте эти мысли. Я всю жизнь дерусь, зачем мне мотивация?

Михаил целиком и сплошь состоит из слабых сторон: зажат, затянут, не работает серийно. Я рассчитываю на четыре раунда, а там посмотрим, сколько он выстоит», — передаёт слова Емельяненко корреспондент «Чемпионата» Антон Андреев.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Емельяненко — Кокляев.