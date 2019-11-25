«Критикую веяния втюхать русскому «американскую мечту». Кокляев — о шоу-бизнесе

Российский стронгмен Михаил Кокляев позитивно воспринял новость о том, что Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, обошёл по числу подписчиков в «Инстаграме» Ольгу Бузову, после того как победил Дастина Порье в сентябре.

«Здравый смысл в этом плане побеждает. Мои друзья из сферы продаж спортивной одежды говорили мне, что растёт интерес к форме с советской атрибутикой.

Я критикую сегодняшние веяния втюхать русскому человеку «американскую мечту», в том числе через шоу-бизнес. Так что я считаю, что преимущество Хабиба над Ольгой Бузовой по числу подписчиков — это шаг к здравому смыслу. Всем спорт!» — сказал Кокляев на пресс-конференции, посвящённой его бою с Александром Емельяненко 29 ноября.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Емельяненко — Кокляев.