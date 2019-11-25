Кокляев показал чёрно-белое детское фото с мамой

Российский стронгмен Михаил Кокляев показал, как выглядел летом 1983 года, когда ему было четыре года. Кокляев опубликовал в «Инстаграме» чёрно-белое фото с мамой.

«Сегодня День мамы. Собственно, мама и я. P. S. 1983 год, Севастополь», — подписал фотографию стронгмен.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Кокляева.

29 ноября в Москве на «ВТБ Арене» Кокляев сразится с российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Поединок пройдёт по правилам бокса.

На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. Для 40-летнего Кокляева это будет дебют в единоборствах.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Емельяненко — Кокляев.