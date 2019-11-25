Волков: кроме зелёного змея А. Емельяненко никому не победить
Боец UFC Александр Волков с иронией отреагировал на слова Александра Емельяненко. Последний заявил, что ни одному из действующих российских бойцов не удастся его победить, в том числе и Волкову.
«Я думаю и в мире нет. Кроме зелёного змея его никому не победить», — написал Волков в «Инстаграме».
Напомним, 29 ноября Александр Емельяненко проведёт поединок по правилам бокса со стронгменом Михаилом Кокляевым. Бой продлится четыре раунда.
Что касается Волкова, то он предыдущий раз выступил на турнире UFC Fight Night 163 в Москве. В соглавном событии вечера он победил решением судей Грега Харди. То был первый бой Волкова в 2019 году. На данный момент он занимает шестое место в рейтинге UFC в тяжёлом весе.
Груда мышц против мастера единоборств. Емельяненко — Кокляев. LIVE
Скандальный боец выйдет на ринг с известным блогером-качком, чтобы провести поединок по правилам бокса.
А. Емельяненко: в России нет бойцов, которые могли бы меня побить
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