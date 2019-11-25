Мейвезер-старший: надеру зад Дэне Уайту, если у Флойда будет бой в UFC

Флойд Мейвезер-старший, отец бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего, высказался против возможного боя сына по правилам смешанных единоборств. По его словам, если президент компании UFC Дэна Уайт допустит такой сценарий, он «надерёт» ему зад.
«Обычно мы всё обсуждаем с сыном, но сейчас я от него ничего не слышал. Всё это стало для меня большим сюрпризом. Я не хочу, чтобы он дрался по правилам MMA, не хочу видеть его в UFC, это отличается от бокса. Многие говорят о том, что Флойд многое умеет, и допускают, что он выйдет в… Как называется это штука? Октагон?
Лучше ему не пробовать себя в ММА. Думаю, он не примет такого решения. Если у Флойда будет бой в UFC, я надеру зад Дэне Уайту. Да, чёрт возьми, я сделаю это. Пускай Флойд и взрослый человек, но будьте уверены, что я пойду и сделаю это», — приводит слова Мейвезера-старшего MMA Mania.
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