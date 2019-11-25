Волков: Нганну придумал, что я отказался с ним драться в 2017 году

Российский боец UFC в тяжёлом весе Александр Волков прокомментировал недавние заявления Фрэнсиса Нганну, в котором тот заявил, что Волков отказался от боя с ним ещё в 2017 году. Александр рассказал также, когда планирует выступить в следующий раз.
«Возвращаюсь к тренировочному процессу, и на моём рабочем столе огромная папка из вызовов разных бойцов. Но больше всех удивляет Фрэнсис Нганну, придумавший, что в 2017 году я отказался с ним драться, и мгновенно переобувшийся, когда его позвали на турнир в Москву. По факту от нашего последнего поединка отказался он.
Я планирую проведение своего следующего боя в марте. Буду рад провести поединок с Нганну, или с кем-то ещё», — написал Волков на своей официальной странице в «Инстаграме».
9 ноября 2019 года Александр провёл первый бой за 13 месяцев. На турнире UFC в Москве он победил Грега Харди.
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