Фьюри: свожу Уайлдера в школу

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри считает, что легко справится с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером. По его словам, всё, на что может рассчитывать американец, это мощный нокаутирующий удар.

«В бою со мной у Уайлдера не будет ничего, кроме нокаутирующего удара. Я собираюсь сводить его в школу. Сделаю это даже лучше, чем в нашем первом поединке», — приводит слова Фьюри BoxingScene.

В первом бою Уайлдера и Фьюри была зафиксирована ничья. При этом большинство экспертов считает, что преимущество в том бою было на стороне Тайсона, а ничья досталась Деонтею лишь из-за двух эпизодов, когда он отправлял соперника в нокдаун. Ожидается, что вторая дуэль Уайлдера и Фьюри пройдёт 22 февраля 2020 года.