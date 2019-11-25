Полиция обнаружила тело, которое может принадлежать дочери бойца UFC

В минувшем месяце стало известно, что в штате Алабама (США) пропала без вести дочь бойца UFC Уолта Харриса Аня Бланшар. Правоохранительные органы искали девушку на протяжении нескольких недель, также всестороннюю помощь следствию просил оказать и сам Харрис, обращаясь к своим подписчикам в социальных сетях.
В результате оперативно-розыскных мероприятий в течение некоторого времени были задержаны подозреваемые — ранее судимый Ибрагим Язид и Антуэйн Фишер.
Сегодня же, 25 ноября, полиция обнаружила тело девушки, предположительно принадлежащее Бланшар.
«Могу подтвердить, что мы обнаружили тело девушки и у нас есть серьёзные основания полагать, что оно принадлежит Ане Бланшар», — приводит слова окружного прокурора Брендона Хьюза BJPenn.
Напомним, из-за пропажи Бланшар Уолт Харрис снялся с турнира UFC в Вашингтоне, где он должен был принять участие в главном событии шоу и подраться с Алистаром Оверимом.
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