Менеджер Хабиба объявил, что тот подписал контракт на бой с Фергюсоном. Фото

Али Абдельазиз, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, опубликовал фотографию контракта на бой с американцем Тони Фергюсоном, подписанного его подопечным.
В контракте сказано, что Нурмагомедов и Фергюсон сразятся в Бруклине 18 апреля.
«Чемпион подписал соглашение на поединок против Тони Фергюсона. Орёл приземлится в Бруклине 18 апреля. Это всё для фанатов», — написал Абдельазиз в «Твиттере» и прикрепил к посту фотографию контракта.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «твиттере» Абдельазиза.
Последний поединок Нурмагомедов провёл в сентябре 2019 года, когда защитил чемпионский титул UFC в лёгком весе, победив американца Дастина Порье. Всего на его счету 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах.
Фергюсон одержал 25 побед в 28 поединках в MMA.
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