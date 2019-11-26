Кремлёв: рекомендации ВАДА для России несправедливые, надеемся на здравый смысл

В понедельник Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал запретить проведение международных турниров на территории России и появление российского флага на соревнованиях в течение четырёх лет, а также предложил допускать до состязаний лишь тех российских спортсменов, которые доказали непричастность к несоблюдению кодекса ВАДА.
Генеральный секретарь Федерации бокса России и член исполкома Международной ассоциации любительского бокса Умар Кремлёв обрушился с критикой на эти рекомендации.
«Это печально, могу лишь назвать эти рекомендации несправедливыми. Такое ощущение, что это заранее спланированная акции и сейчас сводятся счёты.
Россия играет важную роль в развитии мирового спорта, и как можно отстранить такую страну? ВАДА не должно так диктовать условия, это ведь тот орган, который призван следить за соблюдением антидопинговых правил.
Думаю, члены исполкома МОК, в частности Томас Бах, примут здравое решение. Надеемся на реакцию всего мирового спортивного сообщества. В общем, будем надеяться на лучшее и ждём 9 декабря», — приводит слова Кремлёва пресс-служба организации.
ВАДА рассмотрит рекомендации Комитета по соответствию в отношении статуса Российского антидопингового агентства на заседании исполкома 9 декабря.
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