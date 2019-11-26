Порье назвал Макгрегора самым сильным панчером
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, назвал ирландца Конора Макгрегора, бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях, самым сильным панчером из числа тех бойцов, с кем ему приходилось выходить в октагон.
Один из болельщиков спросил Порье, кто является самым сильным панчером из числа его соперников.
«Конор, вне всяких сомнений», — написал он в своём «твиттере».
Порье проиграл Макгрегору в 2014 году техническим нокаутом в первом раунде. Последний поединок американский боец провёл в сентябре 2019 года, когда в титульном бою уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову, который применил удушающий приём в третьем раунде и защитил чемпионство UFC в лёгком весе.
Менеджер Хабиба объявил, что тот подписал контракт на бой с Фергюсоном. Фото
Порье оценил шансы Нурмагомедова в поединке с Фергюсоном
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