Порье назвал Макгрегора самым сильным панчером

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, назвал ирландца Конора Макгрегора, бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях, самым сильным панчером из числа тех бойцов, с кем ему приходилось выходить в октагон.

Один из болельщиков спросил Порье, кто является самым сильным панчером из числа его соперников.

«Конор, вне всяких сомнений», — написал он в своём «твиттере».

Порье проиграл Макгрегору в 2014 году техническим нокаутом в первом раунде. Последний поединок американский боец провёл в сентябре 2019 года, когда в титульном бою уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову, который применил удушающий приём в третьем раунде и защитил чемпионство UFC в лёгком весе.

Менеджер Хабиба объявил, что тот подписал контракт на бой с Фергюсоном. Фото