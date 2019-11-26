Боец MMA Василевский дал прогноз на бой Емельяненко — Кокляев

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский рассказал, как, по его мнению, будет проходить поединок Александра Емельяненко и стронгмена Михаила Кокляева, которые на «ВТБ Арене» в Москве 29 ноября сразятся по правилам бокса.
«Кокляев был одним из сильнейших людей России в поднятии тяжестей, но, если не произойдёт какой-то случайности, шансов против Емельяненко у него мало. Если реально смотреть, шансов в боксе у Михаила просто нет. Конечно, не исключено, что он может дать «банку» и Саша рухнет. Особенно вначале, когда Кокляев будет особенно заряжен, ведь это его первая проверка в боях, а не в поднятии железяк.
Когда начнётся работа, Емельяненко будет просто разбивать соперника. Это будет избиение, которое закончится досрочно. Думаю, Александр будет бить, а Михаил не сможет отвечать. Скорее всего, всё закончится техническим нокаутом: Кокляева будут бить в стойке, и бой остановят», — цитирует Василевского «Рейтинг букмекеров».
- 26 ноября 2019
-
13:33
-
12:52
-
11:12
-
11:01
-
10:14
-
09:09
-
08:46
-
01:04
- 25 ноября 2019
-
23:53
-
22:47
-
21:39
-
20:35
-
20:26
-
19:28
-
18:33
-
17:45
-
17:25
-
16:33
-
16:05
-
15:07
-
14:55
-
13:29
-
13:21
-
13:15
-
13:10
-
13:02
-
12:47
-
12:32
-
11:50
-
11:00
-
10:06
-
00:38
- 24 ноября 2019
-
23:51
-
22:58
-
21:57