Боец MMA Василевский дал прогноз на бой Емельяненко — Кокляев

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский рассказал, как, по его мнению, будет проходить поединок Александра Емельяненко и стронгмена Михаила Кокляева, которые на «ВТБ Арене» в Москве 29 ноября сразятся по правилам бокса.

«Кокляев был одним из сильнейших людей России в поднятии тяжестей, но, если не произойдёт какой-то случайности, шансов против Емельяненко у него мало. Если реально смотреть, шансов в боксе у Михаила просто нет. Конечно, не исключено, что он может дать «банку» и Саша рухнет. Особенно вначале, когда Кокляев будет особенно заряжен, ведь это его первая проверка в боях, а не в поднятии железяк.

Когда начнётся работа, Емельяненко будет просто разбивать соперника. Это будет избиение, которое закончится досрочно. Думаю, Александр будет бить, а Михаил не сможет отвечать. Скорее всего, всё закончится техническим нокаутом: Кокляева будут бить в стойке, и бой остановят», — цитирует Василевского «Рейтинг букмекеров».



Кокляев рассказал о плане на бой с Емельяненко