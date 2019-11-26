Ковалёв вызвал Альвареса на реванш и назначил дату

Российский боксёр Сергей Ковалёв вновь высказался на тему его боя с мексиканцем Саулем Альваресом 2 ноября. Альварес нокаутировал Ковалёва в 11-м раунде и отобрал у него чемпионский титул WBC в полутяжёлом весе.

По словам Ковалёва, он готов вновь выйти на ринг с Альваресом в мае 2020 года.

«Ну а теперь давайте посмотрим правде в глаза… Канело не выиграл бы у меня, если бы бой прошёл после моего полноценного отдыха после предыдущего боя с Энтони Ярдом, к которому я начал подготовку в начале мая.

Команда Канело всё рассчитала и сделала мне коммерчески интересное предложение именно в тот момент, когда я был выжат как лимон изнурительными тренировками и весосгонкой к бою с англичанином начиная с мая. Изначально бой с Ярдом был назначен на 29 июня, затем, за три недели до боя, бой перенесли на 24 августа. Затем трёхнедельный отдых и снова подготовка к бою на 2 ноября. И это всё с учётом того, что я сгонял 12 кг, чтобы уложиться в лимит полутяжёлого веса.

Не был я в таких условиях готов к бою на сто процентов, но я принял вызов, так как не умею включать заднюю, когда мне сделан вызов на бой. И то при всех этих условиях я надеялся на свою победу, но, к сожалению, мне немного не хватило бензина, и я потерял самоконтроль. Всё было просчитано командой Канело.

Поэтому если Канело и правда считает, что выиграл у меня, то он должен подтвердить это в реванше, который можно провести, например, в мае 2020 года. А так — победа Канело», — написал Ковалёв в своём «инстаграме».