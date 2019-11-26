Прокуратура проверит оскорбления Макгрегора в адрес дагестанцев

Прокуратуре Москвы поручено провести проверку высказываний бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора о дагестанцах, сообщает «Р-Спорт».

Макгрегор в октябре во время пресс-конференции в Москве оскорбительно высказался о чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове и о дагестанцах в целом. После этого член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой привлечь ирландца к уголовной ответственности, обвинив Конора в расизме.

«Ваше обращение в связи с возможным наличием признаков нарушения законодательства Российской Федерации в высказываниях иностранного гражданина Конора Энтони Макгрегора рассмотрено.

Учитывая, что по изложенным доводам руководством нижестоящей прокуратуры решения не принимались, с целью оперативного реагирования на возможные нарушения закона прокурору города Москвы поручено организовать проверку сообщаемых сведений и информировать вас о результатах», — сказано в ответе генпрокуратуры на имя Хамзаева.

Хабиб назвал Макгрегора идиотом и объяснил, почему не реагирует на оскорбления