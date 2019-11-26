Чемпионат и первенство Москвы по тайскому боксу пройдут с 12 по 15 декабря
С 12 по 15 декабря в Москве в спорткомплексе «Измайлово» состоятся чемпионат и первенство Москвы—2019 по тайскому боксу. В турнире примут участие многие талантливые и перспективные бойцы, которые поборются за звание сильнейших. Отметим, что по итогам соревнований будет сформирована сборная города Москвы на следующий сезон 2020 года.
В четверг 12 декабря пройдёт мандатная комиссия и взвешивание участников. В пятницу 13 и субботу 14 декабря состоятся предварительные поединки. Финальные противостояния и награждение победителей пройдут в воскресенье 15 декабря. Вход на все соревновательные дни свободный.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Федерации тайского бокса России.
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