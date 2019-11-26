Последний соперник скончавшегося боксёра Дадашева ответил на обвинения
Пуэрториканский боксёр Субриэль Матиас ответил на обвинения болельщиков в убийстве россиянина Максима Дадашева.
Матиас победил 28-летнего Дадашева в поединке, состоявшемся в июле 2019 года. Спустя несколько дней российский боксёр скончался в результате травм, полученных в бою с пуэрториканским спортсменом.
«Многие люди из России писали мне, называли меня убийцей и подобными эпитетами. Но тот, кто разбирается в спорте, понимает, что на его месте точно так же мог оказаться и я.
Но не стану лгать, меня опечалила его смерть. Я страдал так, будто потерял родственника», — приводит слова Матиаса BoxingScene.
На счету 27-летнего Матиаса 14 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 14 побед.
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