Последний соперник скончавшегося боксёра Дадашева ответил на обвинения

Пуэрториканский боксёр Субриэль Матиас ответил на обвинения болельщиков в убийстве россиянина Максима Дадашева.

Матиас победил 28-летнего Дадашева в поединке, состоявшемся в июле 2019 года. Спустя несколько дней российский боксёр скончался в результате травм, полученных в бою с пуэрториканским спортсменом.

«Многие люди из России писали мне, называли меня убийцей и подобными эпитетами. Но тот, кто разбирается в спорте, понимает, что на его месте точно так же мог оказаться и я.

Но не стану лгать, меня опечалила его смерть. Я страдал так, будто потерял родственника», — приводит слова Матиаса BoxingScene.

На счету 27-летнего Матиаса 14 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 14 побед.