Кремлёв: в ситуации с ВАДА виноваты функционеры и руководители федераций

Генеральный секретарь Федерации бокса России и член исполкома Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Умар Кремлёв прокомментировал ситуацию вокруг рекомендации комитета соответствия ВАДА. Ранее комитет рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.



«На эту ситуацию можно и нужно посмотреть под другим углом. В том, что всё дошло до подобных рекомендаций и заявлений, виноваты в том числе и российские спортивные функционеры, и конкретно руководители всех спортивных федераций. Во-первых, сейчас плохо налажены контакты на международной арене, нет взаимодействия и диалога с тем же ВАДА, а во-вторых, что ещё больше расстраивает, российские федерации не взаимодействуют между собой. Вот прошёл форум «Россия – спортивная держава», и этот форум был отличной возможностью для общения федерациям между собой. Государство дало нам площадку, чтобы мы взаимодействовали и принимали решения. Мы этот шанс не использовали.



Минимум раз в год всем нашим организациям нужно проводить совещания, делиться опытом, ведь мы все работаем ради одной цели – сделать наш спорт ещё лучше! Нужно выработать критерии отчётности для каждой спортивной федерации по проведённой работе и будущим планам. Ведь страна именно нам доверила руководство спортивными федерациями. Мы, как руководители спортивных организаций, должны оправдывать возложенное доверие и действовать в первую очередь в интересах страны и спортсменов. Повторюсь, в этой ситуации виноваты именно российские спортивные функционеры и руководители спортивных федераций, и не надо перекладывать ни на кого вину.



В такой момент, когда над отечественным спортом нависла такая угроза, нужно объединиться и работать на общее благо. Пока не совсем поздно, нужно одуматься и начать работать. Именно начать работать! И уже на долгосрочной перспективе нужно добиться того, чтобы в исполкомах всех крупных международных организаций были российские представители. Ведь Россия играет огромную роль в мировом спорте. И недопустимо, чтобы крупные спортивные турниры проходили без нашей страны либо Россию как-то ограничивали в правах. Все спортсмены на Олимпиаде представляют свою страну, именно поэтому очень важно, чтобы на Играх был флаг и звучал гимн страны в случае победы. Можно утверждать, что недопустимо ехать на соревнования без флага, так как главная цель спортсмена — представить страну на мировой арене, прославлять её. Но в текущем положении, на мой взгляд, спортсменам всё равно нужно поехать на Олимпиаду и показать всем, что российские спортсмены являются лучшими в мире», — приводит заявление Умара Кремлёва пресс-служба Федерации бокса России.



ВАДА рассмотрит рекомендации комитета по соответствию в отношении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на заседании исполкома 9 декабря.