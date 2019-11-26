Нурмагомедов-старший: Хабиб против Фергюсона — бой мечты для всех фанатов ММА

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, подтвердил, что его сын подписал контракт на бой с Тони Фергюсоном 18 апреля.



«Мы подписали контракт и движемся к цели, чтобы стать лучшими, независимо от весовой категории.



И этот бой как никогда подходит к тому, чтобы стать лучшим. Оба идут на встречных курсах, и хочу сказать, что в UFC никогда не встречались бойцы, у которых было бы по 12 побед подряд.



Я считаю, что это бой мечты для всех фанатов смешанных единоборств. Мы сделаем всё зависящее от нас, чтоб принести победу нашим болельщикам и России, а результат — за Всевышним», — написал в своём инстаграм-аккаунте Абдулманап Нурмагомедов.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов подписал соглашение на поединок с Фергюсоном. Об этом сообщил его менеджер Али Абдельазиз, который показал фото контракта. Фергюсон пока не подписал контракт, но заинтересован в проведении боя и ведёт переговоры. Если боец поставит подпись под соглашением, Хабиб и Тони выйдут в октагон в Бруклине 18 апреля.