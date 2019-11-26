Юбэнк-младший: мой стиль был бы неудобен для Альвареса
Экс-чемпион мира в суперсреднем весе Крис Юбэнк-младший признался, что хотел бы провести бой с Саулем Альваресом.
«Если Сауль Альварес будет драться в среднем весе, то я хотел бы заполучить поединок с ним. Сауль сейчас по праву является лучшим, но мой стиль был бы неудобен для него. Головкин? Да, это ещё один боксёр, с которым я хотел бы провести поединок», — приводит слова Криса Юбэнка-младшего BoxingScene.
Сауль Альварес в предыдущем бою нокаутировал Сергея Ковалёва и завоевал титул в полутяжёлом весе. Таким образом, он стал четвёртым мексиканцем в истории, которому когда-либо удавалось становиться чемпионом мира в четырёх дивизионах. В команде Сауля пока не определились со следующим соперником.
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