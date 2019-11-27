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Бетербиев: не горю желанием снова боксировать с Гвоздиком

Бетербиев: не горю желанием снова боксировать с Гвоздиком
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Российский боксёр, чемпион мира по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев признался, что не хочет проводить реванш с Александром Гвоздиком. Гвоздик проиграл Бетербиеву техническим нокаутом 19 октября 2019 года.

«Реванш с Гвоздиком? Не горю желанием снова боксировать с украинцем. Я хочу идти дальше. В моем понимании реванш — это когда боксер одним случайным ударом проиграл, когда случился какой-то форс-мажор. В нашем бою не было никаких сюрпризов. Все шло по нарастающей, так что результат закономерен.

У меня должна состояться обязательная защита титула IBF с китайцем Фаньлунем. Но если появится на горизонте другой чемпион в моем весе, если получится договориться о новом объединительном бое, то это, конечно, лучше, чем обычная защита», — приводит слова Бетербиева «Российская газета».

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