Шлеменко дал прогноз на бой Нурмагомедов — Фергюсон

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко предположил, как будет проходить ожидаемый поединок действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсон.
Ранее стало известно, что Нурмагомедов уже подписал свою часть контракта на бой, после того как его менеджер Али Абдельазиз показал соответствующее фото, а вот Фергюсон пока не сделал этого. Если сторонам удастся прийти к соглашению, Хабиб и Тони выйдут в октагон в Бруклине 18 апреля.
«Тони — наиболее достойный соперник для Хабиба. Он прошёл очень сложный путь, выиграл почти у всех сильнейших бойцов и заслужил право титульного боя.
Американец намного опаснее предыдущего соперника Нурмагомедова — Дастина Порье — и даже Конора Макгрегора. Но для меня Хабиб в любом случае фаворит.
Скорее всего, всё закончится победой россиянина решением судей. Тони предпочитает работать со спины, но эта манера будет выгодна Хабибу.
Бой пройдёт примерно так: Нурмагомедов будет переводить его в партер, Фергюсон попытается отвечать снизу, но наш боец будет плодотворно наносить удары сверху», — цитируют Шлеменко «Известия».
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