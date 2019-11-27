Шлеменко дал прогноз на бой Нурмагомедов — Фергюсон

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко предположил, как будет проходить ожидаемый поединок действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсон.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов уже подписал свою часть контракта на бой, после того как его менеджер Али Абдельазиз показал соответствующее фото, а вот Фергюсон пока не сделал этого. Если сторонам удастся прийти к соглашению, Хабиб и Тони выйдут в октагон в Бруклине 18 апреля.

«Тони — наиболее достойный соперник для Хабиба. Он прошёл очень сложный путь, выиграл почти у всех сильнейших бойцов и заслужил право титульного боя.

Американец намного опаснее предыдущего соперника Нурмагомедова — Дастина Порье — и даже Конора Макгрегора. Но для меня Хабиб в любом случае фаворит.

Скорее всего, всё закончится победой россиянина решением судей. Тони предпочитает работать со спины, но эта манера будет выгодна Хабибу.

Бой пройдёт примерно так: Нурмагомедов будет переводить его в партер, Фергюсон попытается отвечать снизу, но наш боец будет плодотворно наносить удары сверху», — цитируют Шлеменко «Известия».

Менеджер Хабиба объявил, что тот подписал контракт на бой с Фергюсоном. Фото