Порье намекнул на желание подраться в андеркарде боя Нурмагомедов — Фергюсон
Американский боец смешанного стиля Дастин Порье, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, захотел выступить в андеркарде потенциального титульного боя Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон.
Ранее стало известно, что Нурмагомедов уже подписал свою часть контракта на бой, после того как его менеджер Али Абдельазиз показал соответствующее фото, а вот Фергюсон пока не сделал этого. Если сторонам удастся прийти к соглашению, Хабиб и Тони выйдут в октагон в Бруклине 18 апреля.
Порье отреагировал на твит журналиста ESPN Бретта Окамото, который анонсировал поединок Нурмагомедова и Фергюсона.
«Могу попытаться попасть в этот кард!» — написал Порье в своём «твиттере».
Последний поединок Порье провёл в сентябре, когда уступил Нурмагомедову.
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