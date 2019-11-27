Емельяненко показал халат, в котором выйдет на бой с Кокляевым. Видео

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко показал в своём «инстаграме» халат, в котором выйдет на поединок со стронгменом Михаилом Кокляевым. Бой Емельяненко и Кокляева состоится на «ВТБ Арене» в Москве 29 ноября и пройдёт по правилам бокса.

«На примерке халата, в котором я буду выходить бить Кокляева. Как вам? Мне нравится», — сказал боец.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. Для 40-летнего Кокляева это будет дебют в единоборствах.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Емельяненко — Кокляев.

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