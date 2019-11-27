Боец MMA Вартанян объяснил, за счёт чего Фергюсон может победить Нурмагомедова

Армяно-российский боец смешанного стиля Эдуард Вартанян рассказал, каким образом американец Тони Фергюсон может добиться успеха в ожидаемом поединке с Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории.
«Две главные отличительные черты американца по сравнению с другими соперниками Хабиба — нестандартность и выносливость. Он не боится оказаться внизу. Понятно, что Хабиб будет доминировать в партере, но вопрос в уровне. За счёт нестандартной техники борьбы у американца может появиться шанс.
Тони не обладает нокаутирующей огневой мощью, но во всех поединках мы видим кровавые рассечения на лицах его соперников. К тому же американец отлично владеет телом, оказываясь в выгодных положениях для проведения удушающих и болевых приёмов. У предыдущих оппонентов Хабиба ещё не было настолько высокого уровня джиу-джитсу», — цитируют Вартаняна «Известия».
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