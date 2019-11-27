Емельяненко и Кокляев провели открытую тренировку перед боем. Видео

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко и стронгмен Михаил Кокляев провели открытую тренировку в преддверии поединка, который состоится на «ВТБ Арене» в Москве 29 ноября. Бой Емельяненко и Кокляева пройдёт по правилам бокса. Видео тренировки спортсменов появились в «инстаграме» пользователя Алексея Сафонова.
Вот так проходила тренировка Емельяненко:
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
А так потренировался Кокляев:
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. Для 40-летнего Кокляева это будет дебют в единоборствах.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Емельяненко — Кокляев.
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