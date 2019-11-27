Льюис встретится с Латифи на UFC 246

Боец UFC Деррик Льюис вернётся в октагон 8 февраля 2020 года, сообщает пресс-служба UFC. Соперником Льюиса станет Илир Латифи.



Деррик Льис в последний раз выходил в октагон 2 ноября 2019 года, победив раздельным решением судей Благоя Иванова. Эта победа помогла Льюису закрыть серию из двух поражений подряд — от Даниэля Кормье в титульном поединке и от Джуниора дос Сантоса в марте 2019 года. Всего на счету Льюиса 30 боёв, в которых он одержал 22 победы, семь раз проиграл и ещё один бой был признан несостоявшимся.



Илир Латифи идёт на серии из двух поражений — 10 августа он проиграл Волкану Оздемиру, а ранее, 29 декабря 2018 года, — Кори Андерсону. Всего на его счету 22 боя, в которых он одержал 14 побед, семь раз проиграл и один бой был признан несостоявшимся.