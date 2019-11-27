Емельяненко на скакалке и растяжка Кокляева. Яркие фото с тренировки бойцов

27 ноября в Москве российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко и стронгмен Михаил Кокляев провели открытую тренировку в преддверии поединка, который состоится на «ВТБ Арене» в Москве 29 ноября. Бой Емельяненко и Кокляева пройдёт по правилам бокса.

На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. Для 40-летнего Кокляева это будет дебют в единоборствах.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Емельяненко — Кокляев.

Лучшие кадры с тренировки Александра Емельяненко и Михаила Кокляева — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.