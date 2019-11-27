Уайлдер: собираюсь покончить с Фьюри раз и навсегда

Чемпион мира по боксу мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер поделился мнением о своём будущем сопернике, бывшем чемпионе мира Тайсоне Фьюри. Ранее было подтверждено, что их второй поединок пройдёт в Лас-Вегасе 22 февраля.



«Не могу дождаться реванша. Я собираюсь покончить с Фьюри раз и навсегда. Я сделал это в первом бою. Но на этот раз он не встанет и мы попрощаемся с ним. После этого вы услышите имя бесспорного и непобеждённого чемпиона. Деонтея Уайлдера», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.



В первом поединке Фьюри и Уайлдера, состоявшемся в декабре 2018 года, была зафиксирована ничья.



Уайлдер провёл 43 поединка в профессиональном боксе, одержав 42 победы (в том числе 41 нокаутом). На счету Фьюри 29 побед в 30 боях.