Школьник, спасший девочку от насильника, посетит бой Емельяненко и Кокляева

Иркутский школьник, ученик десятого класса Вячеслав Дорошенко, спасший девочку от насильника, был приглашён на поединок между российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и стронгменом Михаилом Кокляевым, сообщает пресс-служба РЕН ТВ.



«Таких людей должна знать в лицо вся страна. Таких героев нужно знать в лицо. Слава, приглашаю тебя в Москву на наш бой с Емельяненко, чтобы увидеть тебя и пожать твою героическую руку», — сказал Михаил Кокляев.



«Слава, ты настоящий герой. Мы тебя все уважаем. РЕН ТВ дарит тебе поездку в Москву и билеты на наш бой. Приезжай. Жду тебя», — подчеркнул Александр Емельяненко.



Вяселав Дорошенко принял приглашение.



«Я рад, что меня пригласили на этот бой. Я буду очень рад его посетить. У меня просто нет слов. Я не знаю, что сказать. Я побываю на бое, который я хотел увидеть», — отметил парень.



Поединок Емельяненко и Кокляева состоится 29 ноября в Москве.



23 ноября в Иркутске Дорошенко предотвратил похищение. 48-летний мужчина силой затащил малышку в автомобиль. Похищение девочки предотвратил Дорошенко, проходивший мимо. Он услышал крики и бросился за помощью к мужчине, который недалеко прогревал свою машину. Они вместе догнали автомобиль и спасли девочку. Преступник сумел скрыться, однако спустя несколько часов был задержан Росгвардией. Выяснилось, что преступник ранее был судим за преступления сексуального характера. В настоящее время он находится под стражей.