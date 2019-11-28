Полиция подтвердила гибель 19-летней дочери бойца UFC

В полиции штата Алабамы подтвердили, что останки, обнаруженные 25 ноября, действительно принадлежат Ане Бланшар, дочери бойца UFC Уолта Харриса.

«С тяжёлым сердцем мы вынуждены подтвердить, что останки действительно принадлежат Ане Бланшар. Это дело будет расследовано как убийство», — приводит слова представителя полиции Алабамы MMAJunkie.

Бланшар пропала без вести в октябре. Правоохранительные органы искали девушку на протяжении нескольких недель. Всестороннюю помощь следствию просил оказать также и сам Харрис, обращаясь к подписчикам в социальных сетях. В результате оперативно-разыскных мероприятий были задержаны двое подозреваемых.

Напомним, из-за пропажи Бланшар Харрис снялся с турнира UFC в Вашингтоне, где он должен был принять участие в главном событии шоу и подраться с Алистаром Оверимом.