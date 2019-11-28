Гэтжи рассказал о возможном ходе боя Нурмагомедов — Фергюсон

Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи рассказал, как, по его мнению, может проходить поединок действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Бой Нурмагомедова и Фергюсона официально ещё не подтвердили, однако Хабиб уже подписал свою часть контракта.

«Думаю, Хабиб победит. Но мне кажется, что Тони привнесёт в бой что-то своё, хотя не знаю, собирается ли он лечь на спину и работать локтями.

То, сколько ударов получает Тони в боях, — безумие. Но не думаю, что это станет для него проблемой, поскольку Хабиб не собирается этим пользоваться. Он станет делать то, что обычно делает.

Очень интересно посмотреть, во-первых, сыграют ли роль навыки джиу-джитсу Тони, а во-вторых, его упорство, который может оказаться на полу, но при этом не прекращать сражаться», — цитирует Гэтжи MMAJunkie.



Гэтжи снова выразил желание подраться с Нурмагомедовым