В команде Ковалёва опровергли возможность реванша с Альваресом
Матч-реванш россиянина Сергея Ковалёва и мексиканца Сауля Альвареса, скорее всего, не состоится, сообщили в команде боксёра. Альварес нокаутировал Ковалёва в 11-м раунде титульного поединка, который состоялся 2 ноября, и отобрал у него звание чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO.
«Думаю, что это нереально. Если бы была такая возможность, то мы бы её рассмотрели», — приводит слова представителя команды Ковалёва ТАСС.
Ранее Ковалёв рассказал о готовности провести матч-реванш с Альваресом.
На счету 36-летнего Ковалёва 34 победы в профессиональном боксе (в том числе 29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья. 29-летний Альварес одержал 53 победы (в том числе 36 нокаутом) и потерпел одно поражение, а ещё два поединка завершились вничью.
Ковалёв вызвал Альвареса на реванш и назначил дату
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