А. Емельяненко пошутил, что он одного роста с 213-сантиметровым Валуевым. Видео

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в преддверии поединка с Михаилом Кокляевым встретился с бывшим чемпионом мира по боксу, а ныне депутатом Госдумы РФ Николаем Валуевым. Емельяненко опубликовал видео встречи в своём «инстаграме» и пошутил, что он одного роста с Валуевым, хотя рост Александра составляет 193 см, а Николая — 213 см.

«По моим ощущениям, я с Николаем одного роста. Ты как думаешь?» — спросил Емельяненко.

«Практически», — ответил Валуев.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Бой Емельяненко и Кокляева состоится на «ВТБ Арене» в Москве завтра, 29 ноября, и пройдёт по правилам бокса.

На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. Для 40-летнего Кокляева это будет дебют в единоборствах.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Емельяненко — Кокляев.